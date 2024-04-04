سبل تطوير سوق العمل.. على طاولة العابد والرعيض

أخبار ليبيا 24

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، علي العابد الرضا، بديوان الوزارة مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض؛ وذلك لمناقشة سبل تطوير سوق العمل.

وبحسب بيان وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، اليوم الخميس، تناول اللقاء آليات تنظيم سوق العمل، وخلق فرص عمل للشباب بدراسة متطلبات السوق المحلي.

كما بحث اللقاء، تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي من شأنها تفعيل عمل الغرف، وإمكانية دعم الصناعة المحلية وتطويرها؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأمس الأربعاء التقى وزير العمل والتأهيل، بمكتبه في ديوان الوزارة بطرابلس، مدير مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية فتحي الحباسي، لمتابعة سير العمل في المركز.

واطلع العابد خلال اللقاء، على الخطة التشغيلية لمركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية لعام 2024، التي تهدف إلى تنظيم وتحقيق أهداف المركز وتحسين أدائه.

كما اطلع العابد على مدى جاهزية منظومة الجودة والاعتماد، مشدداً بدوره على تكثيف الجهود و المراقبة حيث لا يتم اعتماد أي مركز أو مؤسسة تدريبية إلا عن طريق مركز ضمان الجودة و المعايرة المهنية، وذلك لضمان جودة وكفاءة المؤسسات التدريبية.

توفير فرص تدريب

وفي سياق متصل، اطلع وزير العمل والتأهيل خلال لقاءه أحد مشايخ بلدية القره بوللي الشيخ المهدي الراجحي على احتياجات البلدية وظروفها الاقتصادية وفرص العمل بها.

وتناول اللقاء ملف الإفراجات المالية، وخطة الوزارة بتوفير فرص تدريب، وتأهيل للكوادر الوطنية بالبلدية، وذلك من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة.