تباين أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار الليبي، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، انخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.84 دينار أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.09 دينار، واليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، فيما استقرا الليرة التركية عند 0.15 دينار.

في حين تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.32 دينار.

أما سعر الدينار التونسي ارتفع إلى 1.55 دينار ليبي مقابل 1.54 دينار أمس الأربعاء

ويأتي تباين أسعار العملات عقب جدل كبير لاحق قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي.

منصة حجز العملة الأجنبية تتعرض لهجوم

وأمس الأربعاء، كشف مصرف ليبيا المركزي، عن حجز 133 مليون دولار أمريكي خلال يومي الاثنين والثلاثاء عبر “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.

وقال المصرف، أن “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” أنجزت يوم الاثنين فقط، أكثر من (17،900) عملية حجز.

وأضاف المصرف المركزي، إن القيمة الإجمالية لهذا الحجز بلغت (68 مليون دولار أمريكي).

وذكر مصرف ليبيا المركزي، كذلك، أنّ المنصة أتمّت (17,200) عملية حجز ليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية بلغت (65 مليون دولار أمريكي). وأطلقت “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” مطلع فبراير الماضي.

وقال المصرف، إنّه تمكّن مساء يوم الاثنين من التصدي لهجوم “سيبراني” من نوع حجب الخدمة الموزع (DDoS)، عن طريق منع الوصول للمنظومة لأي عنوان شبكي مسجل خارج الدولة الليبية. وأضاف، أن الهجوم “السيبراني” أثر على إمكانية الوصول للمنظومة..