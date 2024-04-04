باع رسائل الأعضاء لـ”نتفليكس”.. مسئول سابق بـ”فيس بوك” يبوح بـ”أسرار”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

“نتفليكس ترى رسائلك على فيس بوك“.. للأسف ليست شائعة، بل فضيحة جديدة تطارد موقع “فيس بوك” وشركته الأم “ميتا”، وصاحبها مارك زوكربيرج.

كشف عن تلك المعلومات رئيس مجلس إدارة شركة “نتفليكس” العالمية، ريد هاستينغز، والذي كان يعمل كعضو بمجلس إدارة شركة “فيس بوك”، قبل أن يتحول اسم المجموعة إلى “ميتا”.

المسؤول الكبير أتاح وثائق تؤكد أن شركة “فيس بوك” تعاقدت مع شركة “نتفليكس”، لمساعدة الأخيرة على الاطلاع على رسائل المستخدمين، في إطار بروتوكول لتحسين وصول محتوى “نتفليكس” لعملائها على المنصة الزرقاء.

منذ 10 سنوات

وبحسب الوثائق، فإن هذا التعاون مستمر منذ عقد من الزمان، أي أن “فيس بوك” تفتح نافذة لموظفي “نتفليكس” لرؤية أسرار أعضاء “فيس بوك” في الرسائل الشخصية.

وتعاني شركة “ميتا” من هجمات سيبرانية متكررة، أدت لتوقف خدماتها أكثر من مرة، آخرها أمس، حينما تعطل تطبيق “واتس آب” التابع لها، على مستوى العالم، قبل أن يعود بشكل تدريجي.

ومنذ وقت ليس ببعيد، حدث عطل مفاجئ في تطبيقيّ “فيس بوك” و”إنستجرام”، تسبب في طرد جميع الأعضاء من حساباتهم، ومنع دخولهم، في إطار خطة فعلتها شركة “ميتا” لحماية سيرفراتها من الاختراق، فحينما تشعر بتهديد قد تعتبر “كل الأعضاء” مشتبه بهم، وعلى “السيستم” أن يراجع جميع المعلومات، للوصول للكود الخبيث الذي تسبب في حدوث العطل، وللتأكد أيضا من مدى تسريب معلومات العملاء، خاصة كلمات السر.