باتيلي يجدد دعوة أطراف الأزمة السياسية إلى الحوار الخماسي

أخبار ليبيا 24

جدد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، دعوة أطراف الأزمة السياسية في ليبيا إلى مبادرة الحوار الخماسي.

وأوضح باتيلي في تغريدات متتالية له عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة “إكس” ورصدتها “أخبار ليبيا 24″، أنه التقى القائم بالأعمال الجديد لسفارة مصر في ليبيا، السفير تامر الحفني، وتناول معه آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أنه شارك القائم بالأعمال المصري تقييمه لآخر التطورات السياسية، مشدداً على أهمية الانخراط الإيجابي لجميع الأطراف الليبية والإقليمية في الحوار الخماسي.

وأعرب باتيلي عن تقديره لـ دعم مصر مساعي إيجاد حلٍّ يقوده ويملك زمامه الليبيون، للأزمة التي طال أمدها، بما في ذلك من خلال اتفاق سياسي تُيسِّره الأمم المتحدة ويمهّد الطريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

باتيلي: على قادة المجتمعات المحلية الدفع بإجراء الانتخابات

وأضاف باتيلي خلال تغريداته أنه وفي إطار المشاورات الشاملة التي يُجريها مع الليبيين من جميع الأطياف، بما فيها المكونات الثقافية، التقى ممثلين عن المجلس الوطني للتبو، مشيرا إلى أنهم أعربوا عن بواعث قلقهم، بشأن ضمان مشاركتهم في جميع مراحل العملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية، مشددا على ضرورة أن يضطلع قادة المجتمعات المحلية بدورهم في إسماع أصواتهم من أجل خلق الزخم اللازم للدفع بإجراء الانتخابات.

ولفت باتيلي أيضا في تغريدة ثالثة أنه بحث مع فريق الاتصال الممثل للجنوب الليبي سبل معالجة التحديات السياسية وكسر الجمود السائد، لافتا إلى أنه تبادل معهم وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن، وأكد على أهمية التمثيل العادل لجميع الليبيين في العملية السياسية، موضحا أنه حضّ فريق الاتصال، وجميع الأطراف الليبية الفاعلة، على توحيد وتنسيق الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة.

