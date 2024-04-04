باتيلي: المؤسسات السياسية في ليبيا فقدت شرعيتها والشعب هو الضحية

أخبار ليبيا 24

نفى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وجود شرعية لأي حكومة في ليبيا سواء حكومة الدبيية منتهية الولاية، أو الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مشددا على ضرورة إيجاد حكومة موحدة لإنهاء الانقسام، وكذلك مجلسي النواب والدولة.

وأوضح باتيلي في كلمة له خلال لقائه عميد بلدية وأعيان ترهونة، وتابعتها “أخبار ليبيا 24″، أن جميع المواطنين لديهم إرادة ونوايا طيبة تجاه حل الأزمة ولكن الموجودين في السلطة لا يتمتعون بهذه الإرادة بل أسهموا في انقسام البلاد، لافتا إلى أن القوانين المنجزة من لجنة 6+6 التي كانت ستصل بالبلاد عبر التسوية إلى حكومة موحدة لم تنفذ بسبب غياب الإرادة السياسية للموجودين في السلطة

باتيلي: لن تكون هناك انتخابات في ظل الانقسام

وشدد باتيلي على أنه لن تكون هناك انتخابات في ظل الانقسام لأن كلا الحكومتين لديها مجموعات مسلحة تابعة لها ستمنع تحقيق ذلك بشكل صحيح، مشيرا إلى أن المواطنين في ليبيا يعانون والموجودين في السلطة يحاولون إطالة الأزمة باللجوء لطرق ملتوية لضمان بقائهم وهذه جريمة سياسية، موضحا أن القيادات السياسية المتشبثة بالكراسي يأبون كسر الجمود السياسي ويرفضون إيجاد الحلول لأنهم مستفيدون من هذه الأزمة.

وأضاف باتيلي أن الليبيين ينبهرون أثناء السفر للخارج إلى دبي كمثال وينبهرون بالإعمار، لافتا إلى أنه لو كان هناك استقرار في بلادهم فإنها ستكون أفضل من دبي بمئات المرات، موضحا أن ليبيا دولة غنية ومن أغنى دول شمال أفريقيا، ولكن حال المواطن أصبح أسوأ من قبل.

وأشار باتيلي إلى أن ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الدول بسبب القيادة السيئة التي جعلت البلاد مطمعا لهذه الدول، موضحا أنه حان الوقت لتوحيد ليبيا وعودة سيادتها، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر، محذرا من تكرار سيناريو السودان في ليبيا.

باتيلي: هناك أزمة اقتصادية كبيرة في ليبيا

وأكد باتيلي أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في ليبيا مع انخفاض قيمة الدينار وكل المعطيات تنذر بتفاقم الأزمة، لافتا إلى أن الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النفط تبين أن ليبيا تنتج حوالي مليون و200 ألف برميل يوميا من النفط وهذا يقابله مليارات الدولارات فأين المواطنون من هذه الأموال الطائلة؟

وشدد باتيلي على أنه لو استخدمت الأموال في ليبيا استخداما حسنا دون وجود فساد لتمكنت الحكومة من تحسين أحوال المواطنين وتقديم الخدمات لهم في كافة المدن وهذا لن يحدث إلا بإنهاء الانقسام