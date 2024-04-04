المشير خليفة حفتر يبشّر الليبيين بما يسرّ قلوبهم

أخبار ليبيا 24

تسود المشهد الليبي حالةٌ من الجمود السياسي، إلاّ من تحركات أممية بقصد حلحلة الأزمة، و«تطمينات» أطلقها

بشّر القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي، بأن الفترة القادمة ستشهد ما يسر قلوب كل الليبيين، دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وثمن المشير خليفة حفتر، في كلمة له حلال لقائه قيادات وضباطاً بـ الجيش على مأدبة إفطار جماعي، الأربعاء، بمقرّ القيادة العامة بالرجمة، وتابعتها “أخبار ليبيا 24″، ثمَّن حفتر جهود الضباط والجنود التي تُبذل في شرق وغرب وجنوب ليبيا لحفظ الأمن والاستقرار، وطالبهم بـ ضرورة بذل مزيد من الجهد والعرق والدم في تحصيل العلوم والتدريبات

المشير خليفة حفتر: مناورة سرت كانت أملاً لكثير من الليبيين

وأوضح المشير خليفة حفتر أن الفترة المقبلة قد تشهد ما يسرّ قلوب الليبيين كافة، مشيرا إلى أن المناورة التي أجرتها قوات الجيش بمدينة سرت، كانت أملاً لكثير من الليبيين، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستكون فيها تجارب تُمكن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من اختيار الضباط الممتازين

وكان الجيش الوطني قد أجرى بحضور المشير خليفة حفتر في الرابع من مارس الماضي، مناورة جنوب سرت تضمنت ضربات بالذخائر الحية، وفقاً لفرضيات مختلفة منها رصد تحرك العدو وتسلله عبر الحدود، واستهداف مواقعه وتجمعاته ومطاردة الفلول المتبقية والقضاء عليها.

ووقتها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن هذه المناورة العسكرية ضمن خطتها لـ رفع كفاءة الجنود والضباط وتعزيز قدراتهم القتالية، وتأكيد جاهزيتهم للتصدي لأي تحديات قد تواجه البلاد.