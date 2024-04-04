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المرعاش: الغرياني “العميل” معول هدم مأجور من مصلحته استمرار الدبيبة

4 أبريل، 2024 11:08 م
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المرعاش: الغرياني "العميل" معول هدم مأجور من مصلحته استمرار الدبيبة
المرعاش: الغرياني "العميل" معول هدم مأجور من مصلحته استمرار الدبيبة

أخبار ليبيا 24

قال كامل المرعاش، المحلل السياسي، إن الصادق الغرياني المفتي المعزول، يتدخل في اللحظات التي يشعر فيها بأن هناك خطرًا يتمثل في تغيير عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية.

وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24″، أن المفتي المعزول أصبح معول هدم لأي محاولة للصلح وتوحيد البلاد وإنهاء الانقسام، لافتا إلى أن الغرياني مستفيد من استمرار حالة النهب والسلب من خلال دار الإفتاء التي توسعت وأصبحت أخطبوطا داخل مؤسسات الدولة على حد قوله.

المرعاش: الغرياني يخدم مصالح دول أجنبية تريد استمرار الانقسام

وأضاف المرعاش أن الغرياني تجاوز كل رموز الإخوان التاريخية بعد أن توطدت علاقاته مع المخابرات البريطانية، معتبرا مساعي الغرياني بمثابة خدمة لمصالح دول أجنبية تريد استمرار الانقسام وحالة الدولة الفاشلة في ليبيا، مشددا على أن المفتي المعزول لا يمكن أن يكون واجهة للتنظيم العالمي، ورموز الإخوان في ليبيا باتوا يضيقون ذرعا منه، لتطرف فتاواه وانتهازيته السياسية.

الغرياني مفتي على أبواب جهنم.. فتاوى وتحريض وصكوك غفران

وأشار المرعاش إلى أن الغرياني استطاع بدعم مباشر من المخابرات البريطانية من الحصول على دعم المليشيات المتطرفة بما فيها بعض عناصر تنظيم القا عدة ود.ا.عـ ش، والفارين من درنة وبنغازي وسرت، في طرابلس، موضحا أن المفتي المعزول أصبحت له أذرع عسكرية تضاف إلى دوره الديني لإرهاب وابتزاز كلّ مؤسسات ليبيا.

وشدد المرعاش على أن الإطاحة بالغرياني وفق الوضع الراهن في طرابلس صعب، لكن إذا توحد الصف الوطني جميعًا، فإنه سيسقط وسيهرب إلى عنوانه الدائم في مدينة إكستر البريطانية، حيث بيته وعلاقاته الوطيدة هناك.

 

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4 أبريل، 2024 11:08 م
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