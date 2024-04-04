التكبالي: استهداف منزل الدبيبة رسالة تحذيرية من التشكيلات المسلحة

أخبار ليبيا 24

رجح علي التكبالي، عضو مجلس النواب، أن يكون حادث استهداف منزل أو مكتب إبراهيم الدبيبة الملاصق لمنزل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الدبيبة منتهية الولاية، رسالة من قِبل بعض التشكيلات المسلحة تعبّر عن رفضها تنفيذ القرار الذي أصدره عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان.

التكبالي: الجميع يعرف توسع نفوذ إبراهيم الدبيبة

وأوضح التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الجميع يعرف توسع نفوذ إبراهيم الدبيبة، لافتا إلى أن العدد الأكبر من محاولات الاغتيال التي شهدتها ليبيا بعد 2011، جاءت على خلفية صفقات مالية أو لعدم الاستجابة لطلب ما، مقارنة بعدد محاولات الاستهداف لإزاحة منافس من الصراع الراهن على السلطة.

التكبالي: أغلب محاولات الاغتيال رسائل تهديد وإنذار فقط

وأضاف التكبالي أن أغلب ما أعلن من محاولات اغتيال بالسنوات الأخيرة، بما في ذلك حادث استهداف منزل أو مقر إبراهيم الدبيبة، يمكن توصيفه برسائل تهديد وإنذار فقط، لافتا إلى أن السلاح متوافر ومن يسعى لاغتيال شخصية ذات ثقل سياسي أو اقتصادي يراقبها ويعرف إذا كانت موجودة بالمقر المستهدف أم لا، وهذا يفسر نجاة شخصيات عديدة كان يسهل تصفيتها.

رويترز: استهداف منزل الدبيبة صاروخيا

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن وزير في حكومة الدبيبة منتهية الولاية اشترط عدم ذكر اسمه، أن منزل الدبيبة تعرض لهجوم صاروخي، مؤكدا عدم وقوع أي ضحايا، ولم يضف أي تفاصيل أخرى.