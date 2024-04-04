الأرصاد: اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تنشط الرياح نسبياً على مناطق الجنوب الغربي قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على غدامس والحمادة والمناطق المجاورة لهما, كما تنشط الرياح فترة المساء على بعض مناطق الشمال خاصة الساحلية.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحياناً. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبياً فترة المساء على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–25)مْ على أغلب المناطق وتسجل زيادة طفيفة يوم السبت.

بينما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط فترة المساء على أغلب المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20–27)مْ.

رياح مثيرة للأتربة

وفي الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة على غدامس والحمادة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (32–36)مْ.

بينما الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32–34)مْ.