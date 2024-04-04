الأرجنتين تواصل السيطرة على “تصنيف الفيفا”.. والمغرب “غرة العرب”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد التصنيف العالمي لكرة القدم، الصادر عن “فيفا”، استمرار تفوق منتخب الأرجنتين على كل منتخبات العالم، فقد حافظ على صدارة القائمة، التي صدرت اليوم.

وجاءت بعد الأجنتين، فرنسا ثم بلجيكا، واحتلت الأخيرة المركز الثالث بعد طرد بريطانيا العظمى منه. وفي المقابل، جاء أبناء المغرب في مقدمة منتخبات العرب.

وزاد عدد نقاط الأرجنتين بعد تفوقها على نظيرتها (سلفادور) بنتيجة 3 – صفر، وفوزها علتى كوستاريكا بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، وكانت المواجهتان في إطار ودي. وتضاءل تصنيف فرنسا 4.85 نقاط، بعد أن تلقت هزيمة على أرضها من ألمانيا بنتيجة 0-2.

وكانت بلجيكا هي الرابح الأكبر من سقوط المنتخب البريطاني أمام السامبا البرازيلية، بهدف مقابل لا شيء.

منافسة شرسة

ووصل عدد المباريات التي أقيمت على مستوى العالم 174 مباراة، في أثناء التوقف الدولي، مارس الماضي. وتضمنت المباريات تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا، وكذلك ملحق كأس أوروبا ودوري الأمم في منطقة كونكاكاف، ومباريات أخرى ودية.

واستمرت البرازيل في المركز الخامس، وضمنته بعدما هزمت إنجلترا وتعادلت مع إسبانيا 3-3. وحافظت إسبانيا على المركز الـ8 أمام إيطاليا وكرواتيا، وظلت ألمانيا في المركز الـ16، رغم تفوقها على أرض الملعب على فرنسا وهولندا.

ويهتم الجمهور بهذه التصنيفات في كل عام، ويتمنى كل شعب أن يرى منتخبه يحتل الصدارة ويحصل على تكريم دولي، ويحلم العرب خاصة بالوصول لدرجة متقدمة في المنافسات الدولية، وكانت الأبرز هي التجربة المغربية حتى الآن.