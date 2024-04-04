ارتفاع أسعار النفط عقب قرار “أوبك+” الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار النفط ارتفاعا في تعاملات، اليوم الخميس وذلك بعد يوم من واحد من قرار مجموعة “أوبك+”، في اجتماعها يوم أمس، والقاضي بالإبقاء على سياسة إنتاج الخام دون تغيير حتى يونيو المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.19% إلى 85.59 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.22% إلى 89.55 دولار للبرميل.

وأمس الأربعاء أقرت مجموعة “أوبك+”، في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي عقد عبر تقنية الفيديو، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير.

ونوهت اللجنة إلى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بسياسات الإنتاج المتفق عليها. كما رحبت اللجنة أيضا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من العام الجاري ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.

وكذلك لقيت الأسعار دعما من زيادة حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بعد الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

مخاوف بشأن الإمدادات

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضًا من أن الانتقام الإيراني ضد إسرائيل، بسبب الهجوم الذي وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل أفراد عسكريين رفيعي المستوى، قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعد أن تعهدت بالانتقام.

وإيران، هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس طلبت من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميا من صادرات الخام هذا الشهر مع استعدادها لمعالجة النفط المحلي في مصفاة دوس بوكاس الجديدة.