إحباط عملية تهريب 49 ألف لتر من الوقود في الزنتان

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بقسم مكافحة التهريب والمخدرات الزنتان، من ضبط شاحنة نقل وقود محملة بـ49 ألف لتر من الديزل المعد للتهريب، وذلك بالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية.

وبحسب مصدر بمصلحة الجمارك، أوقفت الشاحنة بمنطقة الوادي الحي – طريق طرابلس، قبل وصولها إلى الحدود الجنوبية، وكانت تحمل كمية قليلة من الزيت المحروق، بينما جرى إخفاء شحنة الوقود بإحكام تحت الزيت.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وأحيلت القضية إلى نيابة جرائم الفساد الجزئية غريان

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية أمن الواحات – جالو ضبط كمية من الوقود المخزن داخل منزل مستأجر لوافدين، وذلك بعد معلومات حول إعداد تلك الكمية للتهريب.

وداهمت قوة أمنية من أقسام التحريات العامة وشرطة النجدة والانضباط والمرور التابعة لمديرية الأمن المنزل مساء أمس الأربعاء، وصادرت الكمية إضافة إلى إيقاف القاطنين به.

ودعت المديرية المواطنين من أصحاب المنازل المؤجرة لأجانب بمتابعة المستأجرين ونشاطهم كي لا تكون بيوتهم أوكارا للجريمة في المنطقة.