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400 ألف برميل.. ميناء الحريقة يستعد لتصدير ثاني شحنة من النفط في أبريل 2024

3 أبريل، 2024 2:38 م
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400 ألف برميل.. ميناء الحريقة يستعد لتصدير ثاني شحنة من النفط في أبريل 2024

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الأربعاء، ناقلة نفطية لشحن 400 ألف برميل، وهذه هي الناقلة الثانية التي ترسو بالميناء هذا الشهر.

وقال مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط لـ “أخبار ليبيا 24” إن الناقلة النفطية (ايجين هارموني) تستعد لشحن 400 ألف برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

والناقلة قادمة من إيطاليا وتحمل علم اليونان. وهي الناقلة الثانية خلال شهر أبريل الجاري والرابعة خلال شهر رمضان.

400 ألف برميل.. ميناء الحريقة يستعد لتصدير ثاني شحنة من النفط في أبريل 2024

صادرات ميناء الحريقة

وصدر ميناء الحريقة أول شحنة يوم الاثنين وكانت كذلك إلى إيطاليا وبلغت 600 ألف برميل. وخلال الربع الأول من سنة 2024 بلغت صادرات ميناء الحريقة 15 مليون برميل من النفط الخام.

وبلغت الصادرات خلال شهر مارس الماضي 5 ملايين برميل. وفي فبراير 2024، 4 ملايين برميل، أما في يناير الماضي فقد بلغت الصادرات 6 ملايين برميل.

وعمليات التصدير تأتي في ظل استمرار صعود سعر خام برنت إلى أكثر من 89 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو، اليوم الأربعاء، 17 سنتا، بما يعادل 0.19%، إلى 89.09 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو سبعة سنتات، أو 0.08%، إلى 85.22 دولار للبرميل. وصعد برنت وغرب تكساس الوسيط 1.7 بالمئة خلال الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر.

وجاء ذلك في ظل وجود مخاوف بتقلص الإمدادات من تخفيضات أوبك + والهجمات على المصافي الروسية.

 

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3 أبريل، 2024 2:38 م
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