وزارة الصحة: أبو جناح يتابع توريد الأدوية لمراكز علاج مرضى الأورام

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الصحة بحكومة الوطنية منتهية الولاية، إن وزير الصحة المكلف، رمضان أبو جناح، يتابع إجراءات إمداد مراكز وأقسام ووحدات علاج مرضى الأورام بالأدوية الموردة أخيراً عبر جهاز الإمداد الطبي.

وبحسب بيان وزارة الصحة، جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة المركزية العليا الأمنية لمتابعة قطاع الصحة، بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ورئيس لجنة العطاء العام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومسؤولي مراكز علاج الأورام، ومديري إدارات الصيدلة بمراكز علاج الأورام.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بالتزامن مع وصول شحنات من الأدوية المخصصة لعلاج مرضى الأورام تنفيذاً للعطاء العام والعطاء المحلي.

وفي وقت سابق تسلمّت مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزّان، شحنة من مشغلات الكلى، والأدوية التخصصية، والعامة، لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة بالمنطقة الجنوبية باحتياجاتها.

وأوضحت وزارة الصحة أن إرسال الشحنة جاء عن طريق مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بمدينة طرابلس، ضمن التوريدات الدورية التي ينفّذها الجهاز، وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي المحالة عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وأمس الثلاثاء، تباحث أبو جناح مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم، حول تنسيق الجهود لتسهيل الإجراءات الجمركية لواردات وزارة الصحة والجهات التابعة لها، وإنشاء حظيرة جمركية طبية وفق الاشتراطات المعتمدة لتخزين الأصناف الطبية.