مُمثلو سيف القذافي: بريطانيا تقصينا من الانتخابات

أخبار ليبيا 24

اتهم ممثلو سيف الإسلام القذافي، في الجلسات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، الحكومة البريطانية، بأنها تعمل على إقصاء سيف الإسلام، عن الحياة السياسية، وطالبوها بالتوقف عن تعطيل مسار الانتخابات.

وقال ممثلو سيف، في بيانهم، إن الحكومة البريطانية “تعمل على فرض رؤيتها الإقصائية والتآمرية ضده”.

واستند الفريق في اتهامهم، إلى أن “ممثلي الحكومة البريطانية طلبوا من المسؤول الأممي العمل على إقصاء سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك بإعادة فتح ملفه القانوني” وذلك في أثناء اجتماع لممثلين عن الحكومة البريطانية مع أحد المسؤولين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في لندن، منتصف شهر مارس الماضي”، معتبرين أن السياسة البريطانية معادية للشعب الليبي الذي يتطلع لإقامة انتخابات حرة ونزيهة.

بريطانيا تسعى لتقديم سيف للعدالة

وفي تصريحات سابقة لسفيرة بريطانيا السابقة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، أكدت أن بلادها تدعم بقوة محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة سيف، وتقديمه للعدالة، بعد أن جرت تبرئته في محاكم ليبيا. قد طالب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة السلطات الليبية بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لتوقيف وتسليم الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة.

ويدّعي محامي سيف الإسلام خالد الزائدي، أن سبب إيقاف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا فجأة، يرجع لتدخل كل من السفيرين: الأميركي ريتشارد نورلاند، والبريطانية هرندل بعد أن تم قبول ملف سيف الإسلام للترشح للانتخابات الرئاسية، لتؤجل العملية الانتخابية لأجل غير معروف رغم المطالبات الشعبية بإجرائها في أقرب وقت وإنهاء حالة الانقسام السياسي.