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مصرف ليبيا المركزي يعلن تعرضه لـ “هجوم سيبراني”

3 أبريل، 2024 12:20 م
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مصرف ليبيا المركزي يعلن تعرضه لـ "هجوم سيبراني"

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، أنّه تمكّن من صد هجوم “سيبراني” من نوع حجب الخدمة الموزع (DDoS) تعرضت له “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” يوم الاثنين الماضي.

وأوضح المصرف، أن الهجوم حدث يوم الاثنين الماضي، ما أثر على إمكانية الوصول للمنظومة. وقال المصرف، إنّه تمكّن مساء يوم الاثنين من التصدي لهذا الهجوم عن طريق منع الوصول للمنظومة لأي عنوان شبكي مسجل خارج الدولة الليبية.

وأكّد أنّ المنصة تعمل بشكل طبيعي منذ إيقاف الهجوم.

وفي السياق أعلن مصرف ليبيا المركزي تعرض موقعه الإلكتروني الرسمي، في الوقت الحالي، لهجوم من نفس النوع.

وقال: “جارٍ التصدي له، والعمل على معالجة أي اختراقات مستقبلية مشابهة”.

الهجمات السيبرانية

والهجوم “السيبراني” هو محاولة متعمدة لإلحاق الضرر بشخص (مجموعة أشخاص) أو مؤسسة عن طريق شن هجوم على نظمهم الرقمية (مثل أجهزة الحاسوب).

مصرف ليبيا المركزي يعلن تعرضه لـ "هجوم سيبراني"

ويهدف ذلك الفعل إلى سرقة البيانات أو التطبيقات التي يعتمدون عليها ويعتبرونها سرية، أو العبث بتلك البيانات أو التطبيقات أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها.

واختراق أنظمة الشركات والمؤسسات وإلحاق الضرر بها وسرقة معلومات حساسة، قد تعرضها لخسائر مادية فادحة وتؤثر سلبًا على سمعتها التجارية.

مصرف ليبيا المركزي: هذه قيم الحجوزات

وكشف مصرف ليبيا المركزي عن أن “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” أنجزت يوم الاثنين فقط أكثر من (17،900) عملية حجز. وقال المصرف المركزي، إن القيمة الإجمالية للحجز بلغت (68 مليون دولار أمريكي). وذكر كذلك، أنّه أتمّ (17,200) عملية حجز ليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية بلغت (65 مليون دولار أمريكي).

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3 أبريل، 2024 12:20 م
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