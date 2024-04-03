مصرف ليبيا المركزي: حجز 133 مليون دولار خلال يومين عبر منصة الحجر للأفراد

أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، عن حجز 133 مليون دولار أمريكي خلال يومي الاثنين والثلاثاء عبر “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.

وقال المصرف، أن “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” أنجزت يوم الاثنين فقط، أكثر من (17،900) عملية حجز.

وقال المصرف المركزي، إن القيمة الإجمالية لهذا الحجز بلغت (68 مليون دولار أمريكي).

وذكر مصرف ليبيا المركزي، كذلك، أنّ المنصة أتمّت (17,200) عملية حجز ليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية بلغت (65 مليون دولار أمريكي). وأطلقت “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” مطلع فبراير الماضي.

مصرف ليبيا المركزي: تصدينا لهجوم سيبراني

وقال المصرف، إنّه تمكّن مساء يوم الاثنين من التصدي لهجوم “سيبراني” من نوع حجب الخدمة الموزع (DDoS)، عن طريق منع الوصول للمنظومة لأي عنوان شبكي مسجل خارج الدولة الليبية. وأضاف، أن الهجوم “السيبراني” أثر على إمكانية الوصول للمنظومة.

هذا واجتمع اليوم الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة في حضور مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

وقال المصرف المركزي، إنّه جرت مناقشة الأوضاع الاقتصادية وإجراءات فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي بشكل مؤقت.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قد أصدر قرارا بفرض رسم على بيع النقد الأجنبي بنسبة 27 %. وجاء القرار بناء على طلب الصديق الكبير محافظ المركزي.

ووجه القرار بمعارضة من داخل مجلس النواب والدولة وكذلك من قبل عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، وقطاع كبير من الليبيين.

وفي حال إقرار الرسم الجديد؛ فإن سعر بيع الدولار الأمريكي يبلغ نحو 06:15 دينارا ليبيًا.