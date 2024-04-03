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ضبط “تاكسي” في طرابلس تسبب سائقه في حادث مروري ولاذ بالفرار

3 أبريل، 2024 12:03 م
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ضبط "تاكسي" في طرابلس تسبب سائقه في حادث مروري ولاذ بالفرار

أخبار ليبيا 24

ضبط أعضاء قسم مباحث المرور في طرابلس سيارة مطلوبة فرّ سائقها من حادث اصطدام مروري على الأقدام.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن سائق السيارة لاذ بالفرار إثر الحادث، وقد اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية وإلى قسم مرور طرابلس من حيث الاختصاص. ونشرت المديرية صورة للسيارة، ويبدو أنها سيارة أجرة “تاكسي“.

وفي مرات عديدة ضبطت أجهزة الأمن في طرابلس سيارات إثر قيام سائقيها بمخالفات مرورية من بينها حوادث الاصطدام.

ضبط "تاكسي" في طرابلس تسبب سائقه في حادث مروري ولاذ بالفرار

كثة المخالفات مرورية في طرابلس

وتمكنت شرطة البحث الجنائي من ضبط “وافد عربي” يقود سيارة بوثائق مزورة. وقالت مديرية الأمن، يوم الثلاثاء، إن أعضاء مكتب البحث الجنائي أوقفوا سائق مركبة آلية نوع “تويوتا كامري” في دائرة سوق الجمعة، عندما لاحظوا وجود اختلاف في أرقام لوحتي المركبة الأمامية والخلفية.

وأضافت، أن ضبط السائق جاء في أثناء تأدي عناصر البحث الجنائي لمهام عملهم الروتينية، ولدى الاستعلام عن المركبة ورخصة القيادة اتضح أن إحدى اللوحتين لا تخص المركبة الآلية، وأن رخصة القيادة “مزورة”.

وقالت المديرية، إن بالاستدلال مع “السائق” اتضح أنه من “جنسية عربية”، وأفاد أنّه اشترى المركبة من شخص من نفس جنسيته مقيم في ضواحي العاصمة.

وأعترف “السائق” كذلك بأنّه اشترى رخصة القيادة من شخص لا يعرف اسمه بالكامل. اتخذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من الاستدلال معه وضبط أقواله.

وقبل أيام ضبطت قوة المهام الخاصة سيارة (هيونداي سوناتا- اللون أبيض) تحمل وثائق مزورة، وفق ما ذكرت مديرية الأمن.

 

 

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3 أبريل، 2024 12:03 م
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