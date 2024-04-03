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دون ضحايا.. السيطرة بنجاح على حريق محدود بمستشفى المرج

امتد لمخزن وشجرة

3 أبريل، 2024 2:29 ص
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حريق
حريق

 

أخبار ليبيا 24

 

نجحت الأجهزة المعنية في السيطرة على حريق نشب بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المرج التعليمي، دون وقوع ضحايا.

وكشفت مبروكة صالح، مديرة مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بمستشفى المرج التعليمي، عن أن الحريق حدث مصادفة خلال أعمال صيانة “إزالة دهان”.

وأضافت “صالح”، لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الحريق امتد إلى شجرة التي أمام قسم الإسعاف والطوارئ، ولا توجد أي أضرار في خزان الأكسجين أو الأسطوانات، وجرت السيطرة على الحريق دون وقوع أضرار بشرية، باستثناء إصابة بسيطة لبعض العمالة الوافدة التابعين لشركة الصيانة.

وأكدت: “جرى إخماد الحريق بشكل كامل ولا يوجد أي خطر على المرضى النزلاء ولا المتردد على المستشفى نحمد الله على سلامة الجميع، ودفع الله ما كان أعظم”.

 

سيجارة الأجانب

 

وقال شهود عيان، إن هناك 3 عمال أجانب هم سبب الحريق، إذ سقطت من أحدهم سيجارة في مادة قابلة للاشتعال، فاحتدم الحريق فورا، ووقع العمال من فوق السقالة، وجرى نقلهم لمستشفى بنغازي لتلقي العلاج.

وأضاف شاهد آخر، أن الحريق وصل بشكل جزئي إلى أحد مخازن المستشفى، لكن شجاعة رجال الأمن أنقذت الموقف وأنهت الأزمة قبل أن تتفاقم.

وحال حدوث حريق في منشأة طبية تكون الأولوية دائما لإنقاذ المرضى والأطقم الطبية، عبر إخلاء جميع العنابر، وهذا البروتوكول يقلل من الضحايا ويمنع وقوع أي ذعر خلال عملية الإخلاء والإنقاذ.

 

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3 أبريل، 2024 2:29 ص
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