خلال لقائه السائح.. السفير الألماني: بلادي مستعدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات

أخبار ليبيا 24

جدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، استعداد بلاده تقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية وبحضور الوفد المرافق للسفير الألماني.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع تنفيذها خلال العام 2024.

وخلال اللقاء عبر أونماخت عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، مجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وفي السياق أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، إصدار قرار بشأن ضم ثمانية مجالس بلدية منتهية الولاية قانونيا، إلى انتخابات المجالس البلدية المزمع إقامتها هذا العام، وفقا للقرار رقم “54” لسنة 2023.

وأضحت المفوضية، في بيانها، أمس الثلاثاء، أن البلديات المستهدفة من القرار هي “ككلة ومصراتة وجالو والحرابة وكاباو والزاوية الجنوب والزاوية الغرب والرجبان”.

ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم “20” لسنة 2023، القاضي بتعديل القانون رقم “8” لسنة 2013، والذي يمنح صلاحيات تنظيم انتخابات المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات بعد أن كانت وزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة التنفيذية تقوم بهذه العملية.