تطورات الأوضاع في ليبيا ومخرجات لقاء القاهرة على طاولة المنفي والسفير الفرنسي

أخبار ليبيا 24

تمحور لقاء جمع، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا ومخرجات لقاء القاهرة.

وبحسب بيان مقتضب للمجلس الرئاسي، استقبل المنفي السفير الفرنسي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس.

كما تطرق اللقاء لعمل اللجنة المالية العليا، ومخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وخطوات المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، للوصول لانتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي طرف.

والاثنين الماضي، استلم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه السفير الفرنسي مصطفى مهراج، دعوة رسمية للمشاركة في أعمال المؤتمر الإنساني العالمي حول السودان الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس منتصف شهر أبريل الجاري.

و أعرب السفير عن امتنان فرنسيا لمشاركة المجلس الرئاسي في هذا الموعد العالمي المهم الذي سيجمع الأطراف الإقليمية والدولية ذات العلاقة ، موضحا أن الهدف من عقد المؤتمر هو التنسيق بين مختلف المبادرات الدولية والإقليمية التي تسعى لحل الأزمة التي تقلق السودان منذ اندلاع المواجهات المسلحة بين الأطراف المتنازعة.

بدوره أوضح الكوني، بأن ما يحدث في السودان أو أي من دول الجوار يمس مباشرة أمن واستقرار ليبيا لاهتمام بهذا الملف.

وأشار الكوني لاستقبال طرفي النزاع بشكل محايد مؤخرا لإيجاد مخارج عاجلة وناجعة للأزمة.