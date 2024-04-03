تباين العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر صرف العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية الليبية تباينا أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي عبر موقعه الإلكتروني، انخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.84 دينار مقابل 4.85 دينار أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.09 دينار والليرة التركية عند 0.15 دينار، فيما ارتفع اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.21 دينار أمس.

في حين لم يتغير سعر صرف الريال السعودي الذي سجل 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، لكن الدينار التونسي انخفض إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.55 دينار أمس.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، كشف مصرف ليبيا المركزي، عن حجز 133 مليون دولار أمريكي خلال يومي الاثنين والثلاثاء عبر “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.

وقال المصرف، أن “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” أنجزت يوم الاثنين فقط، أكثر من (17،900) عملية حجز.

وأضاف المصرف المركزي، إن القيمة الإجمالية لهذا الحجز بلغت (68 مليون دولار أمريكي).

وذكر مصرف ليبيا المركزي، كذلك، أنّ المنصة أتمّت (17,200) عملية حجز ليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية بلغت (65 مليون دولار أمريكي). وأطلقت “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” مطلع فبراير الماضي.

وقال المصرف، إنّه تمكّن مساء يوم الاثنين من التصدي لهجوم “سيبراني” من نوع حجب الخدمة الموزع (DDoS)، عن طريق منع الوصول للمنظومة لأي عنوان شبكي مسجل خارج الدولة الليبية. وأضاف، أن الهجوم “السيبراني” أثر على إمكانية الوصول للمنظومة.