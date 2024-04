مقتل 7 أشخاص في أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عامًا

أخبار ليبيا 24

قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 700 آخرين في أكبر زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما على الأقل، فيما حوصر 77 في أنفاق ومبان منهارة.

وبث التلفزيون التايواني، اليوم الأربعاء، صورا لمباني تميل في مقاطعة هوالين الشرقية الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بالقرب من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة.

ووقع قبالة الشاطئ في حوالي الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تايوان.

ووقع الزلزال على عمق 15.5 كيلومترا بينما كان الناس متوجهين إلى أعمالهم ومدارسهم، ما أدى إلى إطلاق تحذير، جرى رفعه لاحقا، من حدوث تسونامي في جنوب اليابان والفلبين.

وأظهر مقطع فيديو رجال الإنقاذ يستخدمون السلالم لمساعدة الأشخاص المحاصرين على الخروج من النوافذ، بينما حدثت انهيارات أرضية ضخمة في أماكن أخرى.

🚨#BREAKING: Multiple buildings have collapsed after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings

📌#Taipei | #Taiwan

Currently, a pair of powerful, massive earthquakes has just occurred. The first one measured a magnitude of 7.5, followed by a 7.4… pic.twitter.com/XCKd7ocjel

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 3, 2024