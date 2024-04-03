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مقتل 7 أشخاص في أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عامًا

3 أبريل، 2024 9:53 ص
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مقتل 7 أشخاص في أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عامًا

أخبار ليبيا 24

قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 700 آخرين في أكبر زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما على الأقل، فيما حوصر 77 في أنفاق ومبان منهارة.

وبث التلفزيون التايواني، اليوم الأربعاء، صورا لمباني تميل في مقاطعة هوالين الشرقية الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بالقرب من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة.

ووقع قبالة الشاطئ في حوالي الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تايوان.

ووقع الزلزال على عمق 15.5 كيلومترا بينما كان الناس متوجهين إلى أعمالهم ومدارسهم، ما أدى إلى إطلاق تحذير، جرى رفعه لاحقا، من حدوث تسونامي في جنوب اليابان والفلبين.

انهيارات أرضية في تايوان

وأظهر مقطع فيديو رجال الإنقاذ يستخدمون السلالم لمساعدة الأشخاص المحاصرين على الخروج من النوافذ، بينما حدثت انهيارات أرضية ضخمة في أماكن أخرى.

وأجبرت الهزات القوية في تايبيه نظام مترو الأنفاق على الإغلاق لفترة وجيزة، على الرغم من استئناف معظم الخطوط الخدمة.

وقالت سلطات الإطفاء، إن نحو 60 من بين نحو 77 شخصا حوصروا في نفق شمال مدينة هوالين مباشرة، وكان ألمانيان من بين المحاصرين في نفق آخر. وقدرت الحكومة عدد المصابين بـ 736.

مقتل 7 أشخاص في أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عامًا

وقال مكتب الرئيس المنتخب لاي تشينغ-تي، الذي من المقرر أن يتولى منصبه الشهر المقبل، إنه سيزور مدينة هوالين في وقت لاحق اليوم.

وفي اليابان، قالت وكالة الأرصاد الجوية إن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة. وأضافت أن عدة موجات تسونامي صغيرة وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، بينما خفضت تحذيرها من تسونامي إلى تحذير.

وفي الفلبين، حذّر مسؤولو الزلازل سكان المناطق الساحلية في عدة مقاطعات وطلبوا منهم الانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وقالت وسائل إعلام رسمية صينية إن سكان إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد شعروا بالزلزال.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إنه لا يزال من الممكن الشعور بالهزات الارتدادية في تايبيه، حيث تم تسجيل أكثر من 50 هزة.

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3 أبريل، 2024 9:53 ص
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