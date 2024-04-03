النفط يرتفع عقب هجمات أوكرانية على مصاف روسية

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط مكاسبها مع ترقب المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الخام والوقود في أعقاب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية واحتمال توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لتشمل إيران.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو، اليوم الأربعاء، 17 سنتا، بما يعادل 0.19%، إلى 89.09 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو سبعة سنتات، أو 0.08%، إلى 85.22 دولار للبرميل.

وصعد برنت وغرب تكساس الوسيط 1.7 بالمئة خلال الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر.

وارتفعت الأسعار بعد أن هدد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على مصفاة روسية أخرى بإيقاف المزيد من طاقة المعالجة في البلاد، ما أدى إلى الحد من إنتاج البنزين ووقود الديزل.

وتعد روسيا من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضًا من أن الانتقام الإيراني ضد إسرائيل، بسبب الهجوم الذي وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل أفراد عسكريين رفيعي المستوى، قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعد أن تعهدت بالانتقام.

وإيران، هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس طلبت من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميا من صادرات الخام هذا الشهر مع استعدادها لمعالجة النفط المحلي في مصفاة دوس بوكاس الجديدة.