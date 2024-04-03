المواصلات والجوازات تبحثان آلية تنفيذ قرار الدبيبة بشأن فرض رسوم تأشيرة على المصريين بمبدأ المعاملة بالمثل

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بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الشهوبي، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مكتب الشؤون الرقابية بمصلحة الجوازات آلية تنفيذ قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن مبدأ المعاملة بالمثل للمواطنين المصريين وفرض رسوم تأشيرة منافذ.

وكان قد أصدر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، قرار رقم (5) لسنة 2024 بشأن مبدأ المعاملة بالمثل للمواطنين المصريين وفرض رسوم تأشيرة منافذ، وقرار رقم (100) لسنة 2024 بشأن إضافة رسوم تأشيرة منافذ على أصحاب السيارات المصرية الخاصة وسيارات الركوبة الجماعية المصرية والشاحنات المصرية.

يشار إلى أن الدبيبة عقد في مطلع يناير الماضي اجتماعا مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد وذلك لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة.

وأوضح الشهوبي حينها بأن اللجنة عملت على تنظيم العمل داخل كافة المنافذ إداريا وأمنيا.

بدوره أكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تنظيم المنافذ.