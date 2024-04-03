الكبير ومجلس الدولة يناقشان الأوضاع الاقتصادية وإجراءات فرض ضريبة على النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24

عقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماعا مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة في حضور مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

وقال المصرف المركزي في بيان له، اليوم الأربعاء، إنّه جرت مناقشة الأوضاع الاقتصادية وإجراءات فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي بشكل مؤقت.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض ما جاء في بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن فرض الرسوم، وكتاب المحافظ الموجه إلى رئيس الوزراء.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قد أصدر قرارا بفرض رسم على بيع النقد الأجنبي بنسبة 27 %. وجاء القرار بناء على طلب الصديق الكبير محافظ المركزي.

ووجه القرار بمعارضة من داخل مجلس النواب والدولة وكذلك من قبل عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، وقطاع كبير من الليبيين.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، كشف مصرف ليبيا المركزي، عن حجز 133 مليون دولار أمريكي خلال يومي الاثنين والثلاثاء عبر “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.

وقال المصرف، أن “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” أنجزت يوم الاثنين فقط، أكثر من (17،900) عملية حجز.

وأضاف المصرف المركزي، إن القيمة الإجمالية لهذا الحجز بلغت (68 مليون دولار أمريكي).

وذكر مصرف ليبيا المركزي، كذلك، أنّ المنصة أتمّت (17,200) عملية حجز ليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية بلغت (65 مليون دولار أمريكي). وأطلقت “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” مطلع فبراير الماضي.