العباني: اغتيال الدبيبة محاولة لكسب التعاطف والدعم الشعبي

أخبار ليبيا 24

شكك محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، في حادث استهداف منزل عائلة عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، مشيرا إلى الحديث عن وقائع مماثلة بحق مسؤولين سياسيين خلال العقد الماضي.

العباني: أغلب محاولات الاغتيال لشخصيات تنفيذية محل شك

وقال العباني، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إن أغلب ما أعلن من محاولات الاغتيال لشخصيات تنفيذية في السنوات الأخيرة محل شك، بسبب التوافق الكبير بين تلك القيادات وبين التشكيلات المسلحة التي تتحكم بالعاصمة.

وأوضح العباني أن الإعلان عن تعرض مسؤول ما لمحاولة اغتيال الغرض منه الحصول على التعاطف والدعم الشعبي، لافتا إلى أنهم يريدون أن يظهروا كأنهم أبطال؛ ونتيجة لهذه البطولة تعرّضوا لمحاولة اغتيال، مشيرا إلى أنخ بالفعل يتحقق مرادهم وقد يتعاطف قطاع من الليبيين معهم، حتى ولو كان بشكل محدود.

استطلاع.. جمهورنا: اغتيال الدبيبة مسرحية لإلهاء الشعب

وكانت أخبار ليبيا 24 قد طرحت استطلاعًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمن سؤالًا: برأيك هل الهجوم على بيت الدبيبة مسرحية سياسية أم محاولة اغتيال حقيقية؟؟

وجاءت الردود كلها لتصب في أن الدبيبة يؤدي مسرحية تخدم أهدافه، حيث علق حساب باسم “Abusslam Mahgubi Rashed” بـ “كان درون ألقت قنابل حق مسرحية واضحة، وإن كان على الأرض rbj محاولة اغتيال، وزيتهم في دقيقهم، افهموا شن معنى زيتهم في دقيقهم”، فيما علق حساب أخر يحمل اسم “علي غميض” بـ “من قبل أن تنزلها في التعليقات ….. “نزلت في خاطري ونفسي فعلا مسرحية سياسية، وغدا لناظره قريب، سنرى”.