البحث الجنائي: ضبط مصنع خمور في إحدى غابات منطقة زاوية القصور

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز البحث الجنائي بفرع جردس العبيد من ضبط تجار خمور يصنعونها بأنفسهم داخل غابة خلف إحدى المزارع بمنطقة زاوية القصور.

وأوضح الجهاز في بيان له، أن عملية القبض جاءت بعد تحصل فرع جهاز البحث الجنائي جردس العبيد على معلومات مصدرية مفادها وجود عمليات مشبوهة داخل إحدى مزارع منطقة زاوية القصور.

وأشار الجهاز إلى أن بعد فتح محضر تحري واستدلال تبين أن ما يجري هو عملية صناعة مواد مسكرة في غابة خلف المزرعة والاتجار بتلك المواد الممنوعة داخل المزرعة من قبل صاحبها رفقة شخصين آخرين من سكان مدينة المرج يقومون بتوزيع المواد المسكرة المصنعة على متن سياراتهم الخاصة.

وأكد الجهاز أنه تم تشكيل قوة مشتركة بين فرع جهاز البحث الجنائي جردس العبيد وفرع الساحل وتم الانتقال إلى المصنع ومداهمته.

وتمكنت القوة من ضبط جميع من عُثر عليهم في المكان إضافة لضبط 4 براميل من الخمر تحت إحدى مراحل التصنيع و4 براميل أخرى تحتوي على خمر جاهز للتعاطي والإتجار.

وفي وقت سابق تمكن أعضاء فرع جهاز البحث الجنائي درنة من تنفيذ عملية ناجحة بعد ورود معلومات موثوقة حول شخص يقوم بتوزيع المخدرات بين مدن الجبل الأخضر.

وأوضح الجهاز أنه بناءً على تلك المعلومات، تم تكليف أعضاء التحريات بالفرع لتتبع الشخص المشتبه به، وبعد تأكيد صحة المعلومات، تم وضع كمين محكم للمشتبه به، وتم ضبطه بالفعل وهو في حالة التوزيع. وبعد تفتيشه، تم العثور بحوزته على عدد 35 قرصاً من المخدرات، ما يعادل ثلاثة كيلو ونصف.