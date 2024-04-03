الأرصاد: أجواء ربيعية على شمال ليبيا.. والطقس مازال حارا في الجنوب

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا نتيجة امتداد مرتفع جوي يعمل على بقاء الطقس “ربيعي” خلال الأيام القادمة.

وقال المركز، في نشرته اليوم الأربعاء، إن درجات الحرارة في الشمال تتراوح ما بين (21–27) مئوية، بينما تسجل على مناطق الجنوب ما بين (32-36) مئوية.

حالة الطقس في غرب ليبيا

وفي شمال غرب البلاد السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21–23) مئوية على المناطق الساحلية، وتسجل ما بين(25-29) مئوية على مناطق الدواخل.

وفي الجنوب الغربي (الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة) السماء أيضا صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة على غدامس والحمادة. درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (33–36) مئوية.

حالة الطقس في شرق ليبيا

وفي شمال شرق ليبيا السماء كذلك صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على طبرق.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الخليج. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (23–29) مئوية، تصل إلى (32) مئوية على إجدابيا.

وفي الجنوب الشرقي السماء في الواحات والسرير وتازربو والكفرة صافية. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32–33) مئوية.