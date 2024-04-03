“إيريني”: رصدنا 10 رحلات مشبوهة إلى ليبيا الشهر الماضي

أخبار ليبيا 24

أعلنت عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، أنها رصدت 10 رحلات مشبوهة إلى ليبيا خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، في تقرير لها طالعته “أخبار ليبيا 24″، أنها نفذت 3 زيارات على متن سفن يُشتبه في خرقها لحظر تصدير الأسلحة، لافتة إلى أن القوات التابعة لها حققت عبر اللاسلكي مع 352 سفينة أخرى، خلال ذات الشهر.

إيريني: تركيا رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها

وأضافت عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها، منذ إنشاء عملية إيريني قبل 3 سنوات، مشيرة إلى أن القوات التابعة لها صادرت في أكثر من مرة، شحنات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وحوّلت مسار السفن إلى ميناء إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت تمديد مشاركتها في عملية الاتحاد الأوروبي البحرية “إيريني” لمدة عام آخر، ما يسمح باستمرار مشاركة ما يصل إلى 300 جندي ألماني في المهمة التي تهدف إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية “شتيفن هيبشترايت” في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين، أن مشاركة الجنود الألمان ستستمر في هذه المهمة حتى 30 أبريل 2025، مشيرا إلى أن قرار الحكومة لا يزال في حاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان أولا.