القبض على وافد عربي يقود سيارة بـ “وثائق مزورة” في طرابلس

أخبار ليبيا 24

ألقى عناصر البحث الجنائي في طرابلس القبض على وافد عربي يقود سيارة بوثائق مزورة. وقالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء مكتب البحث الجنائي أوقفوا سائق مركبة آلية نوع “تويوتا كامري” في دائرة سوق الجمعة.

وأضافت، أن إيقافه جاء عندما لاحظ أعضاء البحث الجنائي وجود اختلاف في أرقام لوحتي المركبة الأمامية والخلفية.

وقالت مديرية أمن طرابلس أن ضبط السائق جاء في أثناء تأدي عناصر البحث الجنائي لمهام عملهم الروتينية.

وأضاف المديرية، أن لدى الاستعلام عن المركبة ورخصة القيادة اتضح أن إحدى اللوحتين لا تخص المركبة الآلية، وأن رخصة القيادة مزورة.

وبالاستدلال مع “السائق” اتضح أنه من جنسية عربية، وأفاد أنّه اشترى المركبة من شخص من نفس جنسيته مقيم في ضواحي العاصمة.

كما أفاد “السائق” أنّه اشترى رخصة القيادة من شخص لا يعرف اسمه بالكامل. وفور الانتهاء من الاستدلال معه وضبط أقواله، اتخذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارات بأوراق مزورة في طرابلس

وفي أكثر من مرة ضبط أجهزة الأمن في طرابلس عددا كبيرا من السيارات يحمل وثائق مرورية مزورة. يأتي ذلك بالاعتماد على منظومة الاستعلام الأمني بمكتب شؤون المرور.

وقبل يومين ضبطت قوة المهام الخاصة سيارة (هيونداي سوناتا- اللون أبيض) تحمل وثائق مزورة، وفق ما ذكرت مديرية الأمن.

وقالت المديرية، إن ضبط السيارة جاء بعد التأكد من رقم لوحات المركبة بمنظومة المواصلات الخاصة بغرفة السيطرة، إذ بيّنت المنظومة أن المركبة تحمل وثائق مزورة.