صندوق التنمية: نواصل إعمار درنة لأجل العيش الكريم لسكانها

أخبار ليبيا 24

أكّد صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا استمرار أعماله العمرانية والتطويرية في درنة لأجل توفير العيش الكريم لسكان المدينة المنكوبة بالفيضانات.

وقال الصندوق، اليوم الثلاثاء، إن الشركة المنفذة لمشروع توسعة وتهيئة الطرق العامة بحي باب شيحا، مستمرة في أعمالها.

وأضاف، أن الشركة شرعت، بعد إزالة وكشط الإسفلت المتهالك وصيانة البنية التحتية وتجديدها، في طرح الطبقة الأولى من مادة (القطران) على امتداد شارع مول رتاج، ليكون بذلك جاهزًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

صيانة عمارات في درنة

ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الموضوعة لإعادة إعمار درنة تدريجيًا. وقال صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا إنّه يعمل على إنهاء الشارع في أسرع وقت ممكن لتوفير البيئة المناسبة للعيش الكريم للمواطن الليبي في مدينة درنة.

هذا وأكد الصندوق استمرار الشركة المنفذة لمشروع 40 وحدة سكنية الواقعة في شعبية غازي لأعمالها.

وقال الصندوق، إن بعد أعمال إزالة عدد 2 وحدات سكنية متهالكة وتهيئة الموقع وصب القواعد الخاصة بالوحدات؛ باشرت الشركة في صب الأعمدة الخرسانية.

وأضاف الصندوق، أن من المتوقع جاهزية العمارتين خلال 8 أشهر، وتسليمهما لمستحقيها من المواطنين لضمان العيش الكريم لهم ولذويهم.

وأكد الصندوق أن أعمال إعادة الإعمار تأتي في إطار ضرورة توفير بيئة صالحة للمواطنين في المدينة.

وفي سبتمبر 2023 تعرّضت درنة لفيضان تاريخي مدمر تسبب في أضرار بليغة بالبنية التحتية للمدينة، إضافة إلى فقدانها للآلاف من سكانها.