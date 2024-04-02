تقارير: الدبيبة خصص جانب من مدينة النخيل السياحية للدبلوماسية الأمريكية

أحبار ليبيا 24

كشفت مصادر متطابقة عن نشاط غير معلن لشركة “أمنتوم” الأمريكية، المنفذة لأعمال وبرامج وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، في طرابلس منذ فبراير الماضي، بناء على عقد مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

وأكدت تقارير إعلامية متطابقة، طالعتها “أخبار ليبيا 24″، أن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اعتذر عن عدم التعليق على الموضوع، مشيرة إلى أن مصادر مطلعة أوضحت أن مسؤولي الشركة الأمريكية تواجدوا في قاعدة معيتيقة بطرابلس، وزاروا عدداً من المواقع العسكرية، بينها معسكر التكبالي، ومقر الأكاديمية البحرية في جنزور، ومعسكر الحرشة بمدينة الزاوية.

وأضافت التقارير أن هذا النشاط مرتبط بخطة تسعى واشنطن من خلالها، بالتنسيق مع حكومة الدبيبة، لدمج المجموعات المسلحة في الهياكل الأمنية والعسكرية، لافتة إلى أن زيارات التقييم التي يجريها أفراد هذه الشركة شملت مواقع عسكرية وأمنية جديدة خارج طرابلس، ومنها معسكرا الحامية وتاقرفت في بني وليد ، ومطار مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر.

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الشركة الأمريكية أجروا بالتنسيق مع ضباط برئاسة أركان المنطقة الغربية لقاءات مع عدد من الضباط الليبيين، لتشكيل لجنة منهم للبدء في فتح باب القبول للتدريبات التي ستقدمها الشركة لأفراد المجموعات المسلحة النظامية في مهام الحراسة الحدودية والمهام الشرطية.

تقارير: واشنطن تنتظر موافقة الكونغرس لاستئناف نشاطها في ليبيا

وأكدت التقارير أن الإدارة الأمريكية تنتظر موافقة الكونغرس على استئناف نشاطها الدبلوماسي لتعزيز وجودها في ليبيا، لافتة إلى أن الخارجية الأمريكية طلبت تخصيص مبلغ 12.7 مليون دولار ضمن موازنتها لعام 2025، معتبرة أن الوجود الأمريكي إلى جانب الرحلات إلى ليبيا أمر حيوي للحفاظ على مصالحها الأمنية على المدى الطويل.

وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات نشطة من أجل تأمين منشأة مؤقتة في طرابلس، لافتة إلى أن اتصالات مسؤولي السفارة الأمريكية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية أسفرت عن موافقة الأخيرة على تخصيص جانب من مدينة النخيل السياحية غرب طرابلس، والتي تضم عدداً من السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أيضاً، لتكون موقعاً للمنشأة الدبلوماسية الأمريكية الجديدة، بسبب حصانتها ووقوعها في نطاق أمني بعيد عن التوترات التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.

وأضافت التقارير أن اختيار الموقع الجديد لعمل السفارة يبدو أنه سيكون مؤقتاً، بسبب وقوع مقر السفارة الرئيسي في طريق المطار، موضحة أن مقر مدينة النخيل يقع قريباً من مقر الأكاديمية البحرية في جنزور الذي تواجد فيه عناصر من شركة “أمنتوم” كأحد مقرات نشاطه.