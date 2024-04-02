تعهد بمواصلة التنمية.. السيسي يبدأ ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة

أخبار ليبيا 24

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة في العاصمة الجديدة للبلاد، وهي أكبر المشاريع الضخمة في حكمه.

وفي حديثه، اليوم الثلاثاء، في مبنى البرلمان الجديد، سلّط الرئيس المصري الضوء على التحديات التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة.

ووعد الرئيس المصري بمواصلة التنمية. وقال أمام المشرعين والمسؤولين الحكوميين والعسكريين: “لقد أظهرت السنوات القليلة الماضية أن طريق بناء الدولة ليس مفروشا بالورود.. بين محاولات إرهابية في الداخل، وأزمات عالمية مفاجئة في الخارج، وحروب شرسة من حولنا”.

وحقق السيسي فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي بنسبة 89.6% من الأصوات دون منافسين جديين.

ولاية السيسي

وتمتد ولاية السيسي إلى عام 2030، بعد التعديلات الدستورية التي مددت فترات الرئاسة إلى ست سنوات، وسمحت له بالترشح لانتخابات ثالثة.

ووعد، في خطابه، بزيادة الإنفاق على البرامج التي تستهدف الفقراء وإشراك القطاع الخاص، بما يتماشى مع الالتزامات، التي ساعدت في تأمين اتفاق الشهر الماضي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ومنذ أن أصبح السيسي رئيسًا في عام 2014، شرعت مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقيادة الجيش، والتي يقول إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية واستيعاب عدد السكان الذي زاد عدد سكانه بمقدار 6 ملايين نسمة منذ أن وصل إلى 100 مليون قبل أربع سنوات.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار والواقعة في الصحراء شرق القاهرة أكبر المشاريع الضخمة. وتشمل المشاريع أيضًا توسيع قناة السويس، وبناء طرق واسعة النطاق، ومدن جديدة أخرى.