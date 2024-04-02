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تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر مارس

2 أبريل، 2024 4:20 م
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تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر مارس
تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر مارس

أخبار ليبيا 24- خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر مارس المنصرم 5 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 5 ناقلات نفطية.

وأوضحت مصادر “أخبار ليبيا 24” من داخل ميناء الحريقة النفطي في طبرق، أن الناقلة الأولى “انيرجي تريومف” شحنت مليون برميل إلى الصين، لافتة إلى أن الناقلة النفطية الثانية “سي سابفيرو” شحنت مليون برميل إلى الصين.

وأضافت مصادر “أخبار ليبيا 24” أن الناقلة النفطية الثالثة “ماران هومر” شحنت مليون برميل إلى مالطا، مشيرة إلى أن الناقلة النفطية الرابعة “دلتا هرموني” شحنت مليون برميل إلى الصين، لافتة إلى أن الناقلة النفطية الخامسة “نيسوس كيو فونيس” شحنت مليون برميل إلى إيطاليا.

تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر يناير

وكانت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، قد بلغت خلال شهر يناير 6 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 ناقلات.

وأوضحت مصادر “أخبار ليبيا 24” من داخل ميناء الحريقة النفطي في طبرق، أن الناقلة الأولى “ملتيمي” شحنت مليون برميل والوجهة للأمر، لافتة إلى أن الناقلة الثانية “سان جاسينيتو” شحنت مليون برميل إلى الصين.

وأضافت مصادر “أخبار ليبيا 24” أن الناقلة النفطية الثالثة “دلتا سبيرت” شحنت مليون برميل إلى الصين، مشيرة إلى أن الناقلة النفطية الرابعة “سونيون” شحنت مليون برميل إلى أمريكا، لافتة إلى أن الناقلة النفطية الخامسة “دلتا هيلاس” شحنت مليون برميل الوجهة للأمر، مضيفا أن الناقلة النفطية السادسة “تاهيتي” شحنت مليون برميل إلى الصين.

تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر يناير
تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر يناير
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2 أبريل، 2024 4:20 م
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