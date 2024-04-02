صندوق التنمية يوقع عقدا مع شركة تركية لمعاجلة وتنظيف “بحيرة 23 يوليو” ببنغازي

أخبار ليبيا 24

وقّع بلقاسم خليفة حفتر المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عقدًا مع شركة من كبرى الشركات التركية المتخصصة في مجالات المقاولات العامة والتجهيزات والبنية التحتية.

وقال صندوق التنمية والإعمار، اليوم الثلاثاء، إن العقد يشمل حل مشكلة محطات معالجة الصرف الصحي وتنظيف “بحيرة 23 يوليو” في بنغازي.

وأضاف الصندوق، أن المشروع يهدف إلى أن تكون شواطئ المدينة خالية من الملوثات.

وبحيرة “23 يوليو” هي إحدى أكبر البحيرات الطبيعية في مركز المدينة ويطل عليها عدد من الفنادق الهامة مثل “تيبستي” و”أوزو” إضافة إلى المدينة الرياضية ومبنى الدعوة الإسلامية (مقر مجلس النواب حاليا).

وقال صندوق التنمية والإعمار إن العقد يشمل صيانة واستكمال المكتبة المركزية لجامعة بنغازي وعدة مشاريع لدراسات والتصاميم للبنية التحتية للمدينة.

طريق للنقل الثقيل في بنغازي

هذا وأكّد صندوق التنمية والإعمار، أن مشروع إنشاء أول طريق للنقل الثقيل في بنغازي وصل إلى مراحله الأخيرة.

وقال الصندوق إن لجنة الإعمار والاستقرار قطعت خطوات متقدمة في إنشاء أول طريق مخصص للنقل الثقيل في بنغازي.

ويمتد الطريق من منطقة بنينا إلى منطقة سيدي فرج بطول 7 كيلو و300 متر وعرض يبلغ 9 أمتار.

وقال صندوق التنمية والإعمار إن مسار الطريق مهيئ بعرض 14 مترًا وبأعلى المواصفات المعتمدة في الطرق المشابهة والمتعلقة بطبقات الأساس والرصف.

وأضاف، أن الشركات المكلفة من لجنة الإعمار بإنشاء الطريق أنجزت حتى الآن طبقتين أوليتين. وقال كما إنها أنجزت تركيب الأكتاف الخرسانية على جانبي الطريق وتكسير الأرض الصخرية وإزالة العوائق وتوسعة هضبة بنينا التي سيمر منها المشروع وصولاً إلى الطريق الدائري العاشر سيدي فرج. وذكر أن نسبة الإنجاز بالمشروع بعد إتمام هذه المراحل ستصل لأكثر من 80 في المئة.