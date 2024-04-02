المرعاش: واشنطن حريصة على استمرار الدبيبة وعائلته لضمان بقاء ليبيا دولة فاشلة

أخبار ليبيا 24

قال كامل المرعاش، المحلل السياسي، إن الولايات المتحدة كعادتها تمهد أمنياً لنفسها إذا أرادت الانتشار في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أنها تحضّر البيئة الأمنية أولاً لاستيعاب التواجد الدبلوماسي والسياسي في ليبيا.

وأوضح المرعاش في تصريحات تلفزيونية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن ليبيا حتى الأن تعد من المناطق الخطرة، معتبرا أن الاهتمام المفاجئ وما سبقه من تحضيرات أمنية جميعها دلالات على أن الولايات المتحدة أصبحت تعد ليبيا مركز مهم لنشاطاتها.

وأضاف المرعاش أن الولايات المتحدة أرسلت شركة “أمنتوم” الأمنية الأمريكية لطرابلس من ٣ أشهر وفق اتفاق سري تم بين المسؤولين الأمريكيين وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بالإضافة لانتشار ضباط أمريكيين لهذه الشركة الأمنية.

المرعاش : الاستراتيجية الأمريكية لم تتغير

وشدد المرعاش على أن الاستراتيجية الأمريكية لم تتغير، ولازالت الولايات المتحدة تريد لليبيا أن تبقى دولة فاشلة، موضحا أن واشنطن تسعى لبقاء عبد الحميد الدبيبة وعائلته على رأس الحكومة في طرابلس لضمان استمرار سيطرتها على الأوضاع في ليبيا.

وأشار المرعاش إلى أن عائلة الدبيبة الآن تسعى لحكم ليبيا لمدة عشر سنوات مقبلة، لافتا إلى أن هذا يعني أن تبقى ليبيا بدون انتخابات طوال هذه المدة، وتظل في حالة انقسام، إلا إذا حدث تطورات هامة، أو على الاقل تحرك القوى الوطنية الليبية لتغير الواقع المرير.

المرعاش: ليبيا لن تتخلص من الدبيبات إلا بحرب تقودها القوى الوطنية

وأكد المرعاش على أن ليبيا لن تتخلص من الدبيبات إلا بإشعال فتيل حرب تقودها القوى الوطنية، ووقتها يمكن بناء دولة ذات مؤسسات وسيادة ولن ترهن استقلالها لخدمة المصالح الأمريكية، مشددا على أنه عندما تكون ليبيا دولة ذات سيادة ستقيم سياساتها الخارجية على أساس مصلحتها هي وليس على أساس مصلحة الأمم المتحدة.