القري ينفي لـ أخبار ليبيا 24 انتشار غاز سام في أجواء طبرق

أخبار ليبيا 24– خاص

نفى يوسف الشريف القري رئيس قسم السلامة بميناء الحريقة النفطي، صحة الأخبار حول انتشار غاز سام في أجواء مدينة طبرق، لافتا إلى أن الغاز المنبعث أثناء شحن الناقلة على الرصيف بميناء مرسى الحريقة، مجرد مركبات مصاحبة خالية تماما من غاز كبريتيد الهيدروجين H2S.

وأوضح القري في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، أن تصريحاته مبنية على قراءات أثناء قياس الغاز على فترات من قبل أخصائي السلامة بوحدة السلامة بالميناء والخبر الذي تم نشره في صفحات التواصل الإجتماعي عار عن الصحة

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، قد نقلت أخبار حول تشبع الأجواء في طبرق برائحة غاز، مشيرة إلى تعرض أحد المستخدمين داخل ميناء الحريقة النفطي لحالة إغماء بعد استشاق الغاز

القري: تم اتخاذ اجراءات وقائية بمنطقة الأرصفة بـ طبرق



وأضاف القري أن هذه الأخبار غير صحيحة، مشددا على أن الأمر فني ويجب أن يكون بناء على قراءات لأجهزة الكشف عن الغازات مطالبا الجميع بالتأكد قبل النشر وتأجيج الرأي العام، وترويج الإشاعات، موضحا أن المستخدم التابع لمكتب المؤسسة الوطنية للنفط كان لديه ضيق تنفس وحساسية، وتم إسعافه في الحال.

وأكد القري أنه بصفته رئيس قسم السلامة وأيضا رئيس قسم الصحة المهنية يتابع الموضوع، لافتا إلى أنه تم اتخاذ اجراءات وقائية بمنطقة الأرصفة بالتعاون مع منسقة العمليات،وسيتم احالة تقرير مفصل يحوي كل القراءات والإجراءات بالتفصيل.