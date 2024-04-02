السفير الجزائري لـ”صالح”: نحترم حق الليبيين في تقرير المصير

اجتمع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بالسفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، اليوم الاثنين.

واستقبل رئيس مجلس النواب ضيفه، في مكتبه في مدينة القبة، وناقش الجانبان كل ما يخص الأوضاع الليبية، وكيفية تعميق العلاقة بين الدولتين.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عبر صفحته بمنصة “فيس بوك”، تفاصيل اللقاء.

في المقابل، قال السفير الجزائري إن موقف بلاده ثابت بشأن مساندة البرلمان الليبي، لأنه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، مؤكد أن بلاده تحترم حق الليبيين في تقرير المصير واختيار من يدير شؤونهم.

الدبيبة عقبة الانتخابات

ووصل غالبية السياسيين الليبيين لتوافق كبير حول ضرورة رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وتعيين حكومة جديدة لتسيير الأعمال وقيادة ليبيا إلى انتخابات نيابية ورئاسية.

وفقد “الدبيبة” أغلب الدعم الدولي الذي حظي به في بداية عمل حكومته، بعدما ثبت للجميع في الداخل والخارج أن الرجل لا يريد ترك السلطة، وأنه الأكثر استفادة من تعطيل أي حراك سياسي يقود لانتخابات، ويفضل أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وأن يدير البلاد بفرض الأمر الواقع، محتميًا في الميليشيات والمرتزقة.

ورغم تعدد الأجسام السياسية في ليبيا، يبقى مجلس النواب هو الجهة الأكثر قدرة على التحدث باسم الليبيين، لأنها آخر مؤسسة حظيت بدعم شعبي حقيقي في ليبيا.

واتخذ النواب والسياسيون الليبيون موقفًا مشرفًا، حينما تركوا الخلافات جانبًا، واتحدوا على كلمة واحدة، وهي رحيل “الدبيبة” أولا.