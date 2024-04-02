أخبار ليبيا 24- خاص

رحل فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق، 1608 مهاجراً غير شرعي من مختلف الجنسيات عبر منفذ امساعد البري.

وأوضح اللواء إبراهيم الأربد رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، أنه من بين المهاجرين المرحلين مهاجرين مصابين بالوباء الكبدي، لافتا إلى أن عدد المصابين المرحلين بلغ 35 مهاجرا، منهم 17 مصريا و17 سودانيا وواحد غيني، منهم 22 مصاب بالتهاب الكبد الوبائي و3 مصابين بالإيدز، منهم سيدة سودانية.

الأربد: عدد المرحلين المعافين بلغ 1573 مهاجرا

وأضاف الأربد أن عدد المرحلين بلغ 1573 مهاجرا من جنسيات مختلفة على النحو التالي، 1252 من السودان، و124 من مصر و75 من النيجر و42 من غينيا و40 من تشاد و22 من نيجيريا و8 من غانا وواحد من اليمن، وواحد من بنغلاديش وعدد واحد من كل من العراق وسوريا.

وأكد الأربد أنه رغم نقص الإمكانيات إلا أن الجهاز لم يتوقف في ترحيل كل المهاجرين عبر منفذ امساعد البري وكذلك عن طريق مركز إيواء قنفودة.

الأربد : ترحيل 1608 مهاجر خلال شهر مارس

الهجرة غير الشرعية طبرق يرحل 26 مهاجرًا مصريًا

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق، قد أعلن أن وحدة الترحيل بمركز باب الزيتون التابعة لفرع طبرق رحلت 26 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ امساعد البري، موضحا أنه من بين المهاجرين المرحلين مهاجران اثنان مصابان بالوباء الكبدي.

وأشارجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أنه من بين المهاجرين كذلك امرأة وأخرون جرى ضبطهم في واقعة تسول وتسليمهم إلى منفذ امساعد البري تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

وكان فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي رحل 147 مهاجرا غير شرعي من الجنسية الباكستانية عبر منفذ مطار بنينا الدولي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة iom من مركز إيواء قنفودة عن طريق مطار بنينا الدولي الي مطار إسلام آباد الدولي.