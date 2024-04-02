استهداف ثمانية بلديات منتهية الولاية في انتخابات 2024

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، إصدار قرار بشأن ضم ثمانية مجالس بلدية منتهية الولاية قانونيا، إلى انتخابات المجالس البلدية المزمع إقامتها هذا العام، وفقا للقرار رقم “54” لسنة 2023.

وقالت المفوضية، في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن البلديات المستهدفة من القرار هي “ككلة ومصراتة وجالو والحرابة وكاباو والزاوية الجنوب والزاوية الغرب والرجبان”.

نقل صلاحيات إجراء انتخابات المجالس البلدية للمفوضية

ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم «20» لسنة 2023، القاضي بتعديل القانون رقم «8» لسنة 2013، والذي يمنح صلاحيات تنظيم انتخابات المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات بعد أن كانت وزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة التنفيذية تقوم بهذه العملية.

وأحالت المادة «2» من القانون رقم «59» لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، الاختصاص للمفوضية لصياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات.

وتعمل المفوضية على حث وتوعية المواطنين وتهيئتهم للانتخابات المقبلة، عبر سلسلة من الحملات التوعوية لتشجيع المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس البلدية، وتهدف الحملات إلى توعية المواطنين بأهمية ربط أرقام هواتفهم بالرقم الوطني، استعدادًا للتسجيل في سجل الناخبين قريبا.

وأكدت المفوضية على أن كل رقم هاتف مربوط يكون له الحق في تسجيل ناخب واحد فقط، وأنه يمكن التأكد من كون رقم الهاتف مسجلًا أم لا عبر الاتصال بـ”* ثم 700 ثم #”، ومن ثم ستصل رسالة إلى الهاتف ذاته توضح إذا تم تسجيل الرقم من عدمه.

وفي حال تعذر تسجيل الرقم، يمكن تسجيله عبر توجه المواطن/ الناخب إلى أقرب مركز خدمات تابع لشركة “مدار” أو “ليبيانا”.