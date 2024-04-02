استطلاع.. جمهورنا: عملية حي الأندلس مسرحية أخرجها الدبيبة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

بينما شهدت منطقة حي الأندلس في طرابلس، هجوما مسلحا على منزل ومكتب تابعين لـ عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، شكك محللون في صحة أحداث الواقعة ولمحوا إلى أنها قد تكون “خدعة”.

الأراء انقسمت فبينما يرى جانب أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تسعى لتوجيه عددا من الرسائل السياسية والأمنية المحذّرة، يرى جانب أخر أن الوضع لا يزال خاضعا لسلطة الميليشيات والتشكيلات المسلحة القادرة على اتخاذ قراراتها في مواجهة السلطات السياسية، وسط مطالب بتعجيل طردها إلى خارج طرابلس.

وتشير المصادر إلى أن الهجوم على منزل الدبيبة كان انطلاقا من البحر، معتبرة أن هذا يعني أن الجهة التي قامت به هي جهة نافذة، ولديها إمكانياتها وقدراتها، ولكنها لم تكن تسعى إلى استهداف الدبيبة مباشرة وإنما تحذيره مما قد يتم تنفيذه في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن طرابلس تستعد لتحولات مهمة بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تكثيف حضورها سياسيا وأمنيا وعسكريا في غرب ليبيا مقابل النفوذ الروسي في شرق البلاد وجنوبها.

استطلاع.. جمهورنا: اغتيال الدبيبة مسرحية لإلهاء الشعب

أخبار ليبيا 24 طرحت استطلاعًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمن سؤالًا: برأيك هل الهجوم على بيت الدبيبة مسرحية سياسية أم محاولة اغتيال حقيقية؟؟

وجاءت الردود كلها لتصب في أن الدبيبة يؤدي مسرحية تخدم أهدافه، حيث علق حساب باسم “Abusslam Mahgubi Rashed” بـ “كان درون ألقت قنابل حق مسرحية واضحة، وإن كان على الأرض rbj محاولة اغتيال، وزيتهم في دقيقهم، افهموا شن معنى زيتهم في دقيقهم”، فيما علق حساب أخر يحمل اسم “علي غميض” بـ “من قبل أن تنزلها في التعليقات ….. “نزلت في خاطري ونفسي فعلا مسرحية سياسية، وغدا لناظره قريب، سنرى”.

وتوالت العليقات التي تتهم الدبيبة بتدبير الحادث حيث أكد حساب باسم “أم حدوفي ال” أنها “مسرحية ويلهو في الشعب، لأنه الفترة هادي الشعب محتقن، افهموهم ياسر مضحكة علينا كان محاولة اغتيال راهو جابوها في رأسه طول من غير لف ودوران”، فيما علق حساب باسم “عنقاء الجبل العنقاء” بـ “تمثيل علي الليبين” فيما كتب حساب باسم “اقدورة الهاشمي” بأنها “مسرحية سياسية”

فيما تساءل حساب باسم “محمود الجيلاني الجيلاني” “المنفذ والمخطط والداعم للمحاولة لا يعلم بأن الرجل في رحلة سفر ؟!”، فيما علق حساب باسم “Ahfaf Yonis” “هي عبارة عن مسرحية هزلية لإعطاء انطباع أنه لديه مؤيدين وعلى مستوى وهو المجلس الرئاسي”، ليرد عليه حساب باسم”عدنان العمياني” “Walid Mesbah” “جرثومه مش متحكم في شارعين في طرابلس، وكلب للعاهرات اللي فيها، من بيغتاله؟”

فيما اعتبر حساب باسم “Izadeen Ali” أنه “أمـراً دبر بـ ليل”، ليرد حساب باسم “محمد الليبي” بأنها “مسرحية الطرابلسي وزوبي حتي يهددوا الردع”، من جانبها اعتبرت الحسابات الأتية “ياسمين عتيق” “Mohamed Et” “Saad Ali” “Nawrās Ali” “Shaa Asraw” “Juma Beed” “السائح فرج البصير” “إبراهيم محمد” “Issa Suleiman” “Mosa Alkilbash” “الصياد المحترف” “التميمي التميمي”، “عبدالله المجبري” “Áĺí Ábókříś” “مصعب السايح” “Wael Elmegrab” “جمال محمد صالح الامهرى” “خيري بن حسين “أبا جعفر علي” “Jori Ali” “Mohmed A Fk” “ضياء نور” “أشرف التاجوري” “Ahmed Omar” أنها “فيلم هندي” و”مسرحية” و”أفلام محروقة” تستهدف خداع الشعب الليبي وتمرير مخطط استمرار الدبيبة وعائلته في سدة الحكم لعقود.

على الجانب الأخر رأت نسبة صغيرة من جمهور “أخبار ليبيا 24” أن الحادث حقيقي حيث كتب حساب باسم “الطاهر الرماح” “ربما ضغط دولي عليه لتسليم لحكومة واحدة موحدة”، فيما رأى حساب باسم “سالب 5” أن “الردع أوصلت رسالة الصديق الكبير للدبيبة بأن أرتاله لن تنفعه”