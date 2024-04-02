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مصرع 29 شخصا جراء حريق في ملهى ليلي بإسطنبول خلال أعمال التجديد

2 أبريل، 2024 8:01 م
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مصرع 29 شخصا جراء حريق في ملهى ليلي بإسطنبول خلال أعمال التجديد

أخبار ليبيا 24

لقي ما لا يقل عن 29 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في ملهى ليلي تحت الأرض في إسطنبول، وفق ما ذكرت السلطات المحلية التركية.

الحريق اندلع، اليوم الثلاثاء، في أثناء أعمال التجديد خلال النهار، ما أدى كذلك إلى إجلاء العشرات من السكان الذين يعيشون فوق الملهى.

وأرسل عدد كبير من فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى مكان الحادث.

وقام رجال الإطفاء بإخماد مدخل الملهى المتفحم والدخان، الذي يحتل طابقين سفليين، بينما قام المسعفون بنقل الضحايا إلى سيارات الإسعاف.

مصرع 29 شخصا جراء حريق في ملهى ليلي بإسطنبول خلال أعمال التجديد

 

وأظهرت لقطات ألسنة اللهب تصل إلى ثلث المبنى السكني المؤلف من 16 طابقا.

واندلع الحريق الساعة في أثناء فترة الظهيرة في منطقة جاريتيبي. وقال مكتب حاكم مدينة إسطنبول، إنّه جرى اعتقال ستة أشخاص في إطار التحقيق، بمن فيهم مديرو النادي وشخص مسؤول عن أعمال التجديد.

وقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه في انتخابه، يوم الأحد، للصحفيين خارج المبنى إنه لا يوجد طلب لتجديد أو بناء الموقع، مضيفًا أن أي عمل لن يكون مرئيًا من مستوى الشارع.

وسيجري إغلاق الملهى في الفترة من 10 مارس إلى 10 أبريل بسبب تجديد التصميم الجديد.

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ويمكن للملهى استضافة ما يصل إلى 4000 شخص مع عروض “الدي جي” والعروض المسرحية عدة مرات في الأسبوع.

وقطعت السلطات الكهرباء والمياه والغاز عن المنطقة وتم إجلاء سكان المبنى كإجراء احترازي.

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2 أبريل، 2024 8:01 م
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