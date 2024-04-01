ميناء الحريقة النفطي يستعد لتصدير أول شحنة نفطية في أبريل 2024

أخبار ليبيا 24-خاص

رست اليوم الاثنين أول ناقلة نفطية بميناء الحريقة النفطي في طبرق في شهر أبريل الجاري لشحن 600 ألف برميل من النفط إلى إيطاليا.

وفي تصريح لـ أخبار ليبيا 24 قال مصدر مسؤول إن الميناء التابع لشركة الخليج العربي استقبل اليوم الناقلة النفطية (مينيرفا كاليبسو).

وأضاف المصدر، أن الناقلة ستشحن 600 ألف برميل من النفط الخام وفي طريقها إلى إيطاليا. والناقلة هي الرابعة في شهر رمضان والأولى في أبريل 2024.

والجمعة الماضية رست ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة في طبرق. وأجرت الناقلة عملية شحن لمليون برميل من النفط الخام، وفق ما صرح به المصدر المسؤول بالميناء لوكالتنا. والناقلة النفطية تحمل اسم ( نيسوس كيوفونيس) واتجهت إلى إيطاليا بعد شحن الكمية.

صادرات ميناء الحريقة في الربع الأول من 2024

وخلال الربع الأول من سنة 2024 بلغت صادرات ميناء الحريقة 15 مليون برميل من النفط الخام، إذ بلغت الصادرات خلال شهر مارس الماضي 5 ملايين برميل.

كما بلغت صادرات الميناء في فبراير 2024، 4 ملايين برميل، أما في يناير الماضي فقد بلغت الصادرات 6 ملايين برميل.

وميناء الحريقة، هو الميناء النفطي الوحيد في أقصى شرق ليبيا مخصص لتصدير النفط.

وتعود ملكية الميناء إلى شركة الخليج العربي للنفط، إذ تعمل الشركة من خلاله على تصدير بعض من إنتاج حقليها “مسلة” و”السرير”.

وتأتي عمليات التصدير في ظل استمرار صعود أسعار النفط إلى ما فوق الـ 80 دولارا للبرميل، وسط توقعات بتقلص الإمدادات من تخفيضات أوبك + والهجمات على المصافي الروسية.

واليوم الاثنين ارتفع خام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 87.25 دولار للبرميل بعد صعوده 2.4 بالمئة الأسبوع الماضي.