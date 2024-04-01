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“لمحاربة المهربين”.. اللواء 444 قتال ينشر صور لقواته في راس أجدير

1 أبريل، 2024 1:35 م
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"لمحاربة المهربين".. اللواء 444 قتال ينشر صور لقواته في راس جدير

أخبار ليبيا 24

نشر اللواء 444 قتال التابع لرئاسة أركان الجيش في طرابلس صور تظهر جانيا من انتشار مفارزه في معبر راس أجدير الحدودي مع تونس.

وقال اللواء إنها صور لـ “المرابطين بمعبر راس جدير، والذين يشاركون من ضمن مجموعة عمليات الجيش الليبي المكلفة بحفظ الأمن ومحاربة المهربين والخارجين عن القانون”.

وقبل يومين قال اللواء 444 قتال تحت إمرة العميد محمود حمزة، إن مفارزه تواصل قطع خطوط التهريب في امتداد مئات الكيلومترات.

"لمحاربة المهربين".. اللواء 444 قتال ينشر صور لقواته في راس جدير

اللواء 444 قتال: ننصب الكمائن للمهربين

وأضاف اللواء 444 قتال، أن مفارزه تمكّنت من نصب عدة كمائن وسط الصحراء لقطع خطوط التهريب وضبط عدد من المهربين. ونشر اللواء صور لعمليات مفارزه في الصحراء الغربية لليبيا.

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فتح منفذ راس أجدير

هذا وعقدت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار اللواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية، مساء الأحد اجتماعها الثاني بمقرها في العسة.

ويترأس الغرفة لواء “عبدالحكيم الخيتوني” وجرى خلال الاجتماع التأكيد على تعليمات “الطرابلسي” بتوجه ورئيس ومعاون الغرفة والأعضاء إلى منقذ راس أجدير الحدودي لتقييم الوضع بالمنفذ والاضرار التي حصلت فيه، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس وإعداد التقرير حول المنفذ من أجل وضع الحلول لإعادة فتحه.

وقال “الطرابلسي” الأحد، إنّه سيتم تقييم الوضع في المعبر وإصلاح ما أتلف لإعادة فتحه في الأيام المقبلة وقل عيد الفطر.

ودعا “الطرابلسي” جميع المدن والمناطق والقبائل في المنطقة إلى وقفة جادة مع الأجهزة الأمنية من أجل “قطع الطريق على كل من يريد الخراب للبلاد”.

 

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1 أبريل، 2024 1:35 م
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