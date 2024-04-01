أبوزريبة: لن نتهاون في تطبيق القانون.. وسندعم أجهزة الداخلية في غات

أخبار ليبيا 24

شدد لواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية على ضرورة فرض الأمن والاستقرار داخل مدينة غات بالجنوب الغربي لليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأحد مع عدد أعضاء مجلس شيوخ الطوارق لبحث الأوضاع الأمنية في غات والمناطق الحدودية المحيطة بها، وفق تصريح لـ عقيد طارق الخراز الناطق باسم وزارة الداخلية.

وحضر الاجتماع رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ورئيس فرع جهاز البحث الجنائي.

أبوزريبة: يجب دعم الداخلية اجتماعيا في غات

وحثّ “أبوزريبة” وفد الطوارق إلى ضرورة دعم القوات الأمنية اجتماعيا. وأكّد “أبوزريبة” على أن الداخلية لن تتهاون في تطبيق القانون.

وتعهد الوزير بدعم جميع الأجهزة الأمنية في غات، وتسهيل العراقيل التي تواجهها والبدء في صيانة المقرات التابعة للوزارة.

هذا وعقد “أبوزريبة” يوم الأحد اجتماعا في بنغازي مع معاون المفتش العسكري العام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، ومدير أمن الهلال النفطي.

وقال الناطق، إنّه جرت مناقشة الأوضاع الأمنية التي أعدتها مديرية أمن الهلال النفطي لتأمين المنطقة مع تكثيف الجهود مع القوات المسلحة لضبط الشارع العام، وإعداد خطة طيلة فترة أيام عيد الفطر المبارك.

وفي لقاء آخر بحث وزير الداخلية مع عقيد سيف ميلاد، تفعيل دور إدارة الدعم المركزي في المنطقة الوسطى، وتحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجهها.

وشدد “أبوزريبة” على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين للقانون والعمل على تطبيقه بكل حزم وفعالية، متعهدًا بالتزامه بتقديم الدعم الكامل لمنتسبي الإدارة العامة لدعم المركزي، وذلك بهدف تعزيز الأداء وتفعيل دور المكاتب في المنطقة الوسطى.