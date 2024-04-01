على مائدة الأمريكان.. إبراهيم الدبيبة يظهر بسفارة واشنطن بعد نسف مكتبه

أخبار ليبيا 24

استقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، يوم الأمس الأحد، بمقر اقامته في تونس، كلا من إبراهيم الدبيبة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة منتهية الولاية، وعادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، على مأدبة إفطار.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار أنباء بشأن استهداف مكتب إبراهيم الدبيبة، في طرابلس بعد موعد الإفطار، بقذيفتيّ هاون أُسقطتا من مسيرتين “درون” أصابت؛ الأولى سطح المبنى، بينما أصابت الثانية شرفة المكتب مباشرة، ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو إصابات، ولم تؤكد أو تنفي الحكومة الخبر الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي.

مباحثات أمريكية ليبية حول الوضع السياسي

وقال “برنت”: “لقد كان لي شرف كبير مساء أمس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة والوفد المرافق لهما في حفل إفطار أقيم بمقر إقامتي”.

وأكد القائم بالأعمال الأمريكي، أن دولته تباحثت مع الوفد الليبي سبل كسر الجمود السياسي في ليبيا، إضافة إلى المستجدات في المنطقة.

وتعاني العاصمة طرابلس من انفلات أمني بسبب عدم سيطرة الحكومة على أجهزتها الأمنية التابعة لها، ولم تسلم الحكومة من سطوة المليشيات التي قد تكون تحاول إيصال رسالة ما عن طريق هذا التفجير.

ووسط الموقف الوطني الرافض لحكومة الدبيبة والمطالب بإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت، رأى بعض المراقبين أن الزيارة قد تتضمن إبلاغ الدبيبة بحرمان وزارته من أي دعم أمريكي.