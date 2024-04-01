“رويترز” ترصد استهداف منزل الدبيبة صاروخيا.. ورواية أخرى عن “إبراهيم” و”هاون”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سلطت وكالات أنباء عالمية، الضوء، على واقعة استهداف منزل عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بقذائف صاروخية.

وبعد التفجير كانت المعلومات متضاربة حول الحادث، حتى أكدت وكالة “رويترز” نجاحها في التواصل مع وزير ليبي في الحكومة منتهية الولاية، تكلم بشرط عدم الكشف عن اسمه، واكتفى بتأكيد وقوع الهجمة الصاروخية، وعدم وقوع أي ضحايا، ولم يضف أي تفاصيل أخرى.

وهرعت سيارات الإطفاء لموقع الحادث، لأن الهجوم تسبب في حريق كبير، وامتلأت شوارع طرابلس بعناصر الأمن، خاصة في حي الأندلسية، والقوة المنتشرة كانت من جهاز الأمن العام والداخلي.

إبراهيم هو المقصود

وجرى تداول رواية أخرى، تقول إن الهجمة استهدفت –فقط- مكتب إبراهيم الدبيبة، بن علي الدبيبة، رجل الأعمال المطلوب دوليا في جرائم فساد، وبن شقيق رئيس الحكومة منتهية الولاية.

وبحسب الرواية المتداولة، سقطت قذيفتان على المنزل بعد المغرب، ولم يكن “إبراهيم” في المنزل آنذاك، وأن طائرة بدون طيار أستخدمت في تنفيذ الهجوم، مع ترجيح بأن يكون نوع القذيفة المستخدمة «هاون 61».

ويرجح مراقبون بأن هذه الخطوة قد تكون تحذيرا مباشرا لرئيس الوزراء المتمسك بالسلطة رغم رفض الجميع له، أو قد تكون الميليشيات تصدر إنذارا لـ”آل الدبيبة” بأنها يمكن أن تفعل أي شيء إن خالفهم.

وكان للنبأ تأثير كبير، إذ تناولته معظم الصحف، وبحث الجميع عن تفاصيل دقيقة، لكن الارتباك كان مسيطرا على الحكومة منتهية الولاية، لتؤكد الشكوك بشأن عدم قدرتها على إدارة ليبيا.