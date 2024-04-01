رغم انتهاء ولايتها.. حكومة الدبيبة تستعين بفرنسا لحل مشكلة “ازدحام طرابلس”

أخبار ليبيا 24

تستمر حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في عقد وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، على الرغم من انتهاء فترة ولايتها، ما يجعلها غير ذات صفة لتتحدث باسم الشعب الليبي وتنفق أمواله.

وكانت آخر ما أقدمت عليه تلك الحكومة عديمة الشرعية، هو ما فعله محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، اليوم الاثنين، عند استقباله للسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج- إذ دعا الشركات الفرنسية إلى التعاون في مساعدة ليبيا لحل مشكلة الازدحام المروري في المدن الكبرى والاستعانة بالتجربة الفرنسية في بعض دول المغرب العربي.

هل تنجح الاتفاقيات في حل أزمة الازدحام المرو ري؟

وتأتي تلك المساعي في ظل تفاقم أزمة الازدحام المروري في طرابلس، التي يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعاني فيها المواطنون من تعطل أعمالهم وتأخرها جراء الازدحام المروري الكبير، فضلا عن مشكلات الطرق والبنية التحتية بشكل عام.

ووجه “الشهوبي” دعوته أيضا للشركات الفرنسية للعودة والعمل في السوق الليبية للمساهمة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، والتعاون معهم في مشروع طريق العبور من ليبيا إلى أفريقيا.

وقد أشاد السفير الفرنسي بنتائج الملتقى الفرنسي الليبي الذي عقد في باريس في ديسمبر 2023، والذي عزز التعاون ما بين البلدين في مجالي المواصلات والنقل الجوي.

وفي إطار التعاون الليبي الفرنسي، استلم صباح اليوم الاثنين، موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، خلال لقائه السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، دعوة رسمية للمشاركة في أعمال المؤتمر الإنساني العالمي حول السودان الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس منتصف أبريل الجاري.