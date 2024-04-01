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“الطرابلسي” يبحث تجهيز وتطوير منفذ راس أجدير مع “البعثة الأوروبية”

1 أبريل، 2024 2:20 م
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"الطرابلسي" يبحث تجهيز وتطوير منفذ راس أجدير مع "البعثة الأوروبية"

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية إن لواء عماد الطرابلسي الوزير المكلف بحث تطوير منذ راس أجدير الحدودي مع بعثة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزارة، أن الطرابلسي التقى مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود (اليوبام) يان فيتشيتال.

وقالت، إنهما بحثا آلية إمكانية تجهيز وتطوير منفذ راس أجدير الحدودي وغرفة عمليات القاطع الحدودي العسة وبرج أبو الشرف.

وأضافت الوزارة، أن الجانبان تطرقا في أثناء اللقاء الذي حضره رئيس جهاز حرس الحدود ومدير العلميات ببعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود إلى برامج التدريب وتأهيل عناصر جهاز حرس الحدود وجميع مكونات الوزارة المعنية.

ويوم أمس الأحد، أعلن “الطرابلسي” إنّه سيجرى اليوم الاثنين تقييم للوضع في معبر راس أجدير من قبل الغرفة الأمنية المشتركة، وإصلاح ما أتلف لإعادة فتح المنفذ في الأيام المقبلة وقبل عيد الفطر.

"الطرابلسي" يبحث تجهيز وتطوير منفذ راس أجدير مع "البعثة الأوروبية"

وقال “الطرابلسي” في إيجاز صحفي، إنّه “فور انتهاء التقييم من الأضرار سنقوم بإعداد تقرير لرئيس مجلس الوزراء لإعادة فتح المنفذ من قبل وزارة الداخلية والأجهزة المعنية”.

وأضاف: “سنعمل على إعادة فتح المنفذ ولن نسمح بحصول أي انتهاكات أخرى على رجال الشرطة والأمن.. هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ممنهجة يقودهـا أناس لديهم مصالح ومآرب شخصية ونطالب المواطنين بعد الانجرار وراءها والفتنة التي يبثونها.. على جميع المدن والمناطق والقبائل الوقوف بجدية مع الأجهزة الأمنية لقطع الطريق على كل من يريد الخراب للبلاد”.

 

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1 أبريل، 2024 2:20 م
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